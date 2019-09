Prijeli tihotapca in šesterico tujcev

17.9.2019 | 13:40

Foto: Arhiv DL

Črnomaljski policisti so pri opravljanju nalog varovanja državne meje včeraj v Črnomlju ustavili avtomobil slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Iraka v vozilu prevaža pet državljanov Sirije in državljana Palestine, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Iraka so odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Avtomobil so zasegli, policijski postopki z ostalimi tujci pa še potekajo.

Afganistanci so se skivali med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med izvajanjem mejne kontrole tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom nameravali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Še 19 tujcev nezakonito čez državno mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Blance, Bojancev, Dobove in v okolici Novega mesta izsledili in prijeli 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 12 državljani Bangladeša, tremi državljani Kosova, tremi državljani Pakistana in državljanom Maroka še niso zaključeni.

"Počistil" po tovornjaku

Na parkirišču na Šegovi ulici v Novem mestu je nekdo včeraj vlomil v tovorno vozilo in odnesel dva kovčka z orodjem, udarni vrtalnik, kotno brusilko in prenosni računalnik. Škode je za okoli 2500 evrov.

M. Ž.