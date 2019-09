Pate in Filak državna prvaka v oranju

17.9.2019 | 14:30

Nova državna prvaka v oranju sta Igor Pate in Anton Filak. (Foto: Rok Horvat/ZOTKS)

Mlajtinci pri Moravskih Toplicah - Nova državna prvaka v oranju sta Igor Pate z Dolenjske, ki je zmagal v kategoriji obračalni plugi, in Anton Filak iz Bele krajine, zmagovalec v kategoriji plugi krajniki. Oba bosta Slovenijo prihodnje leto zastopala na 67. svetovnem prvenstvu v Sankt Peterburgu v Rusiji. Ekipno so bili najboljši Dolenjci, drugo mesto je zasedlo Prekmurje, tretje pa Podravje.

Že 63. državno tekmovanje oračev Slovenije in 25. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju je tokrat potekalo v Mlajtincih pri Moravskih Toplicah na zemljiščih Skupine Panvita pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in v soorganizaciji z Občino Moravske Toplice, Skupino Panvita, Biotehniško šolo Rakičan, KGZS – KGZ Murska Sobota in Društvom oračev Pomurja.

Na državnem tekmovanju dijakov biotehniških šol je v kategoriji oranje z obračalnim plugom zmagal Tilen Fujs iz Biotehniške šole Rakičan, s plugom krajnikom pa se je najbolje odrezala Romana Kumin, prav tako iz Biotehniške šole Rakičan, omejena šola je bila tudi najboljša med ekipami, so sporočili iz ZOTKS.

Najboljši slovenski orači so se pomerili v oranju strnišča in ledine v dveh kategorijah – s plugi krajniki in z obračalnimi plugi. Skupno je na obeh državnih tekmovanjih nastopilo 19 tekmovalcev iz devetih slovenskih regij in osem dijakov biotehniških šol. Kvaliteto oranja je ocenjevala 24 članska komisija. Vsak tekmovalec je moral v vsakem nastopu preorati 16 arov veliko tekmovalno parcelo, skupni rezultat pa je sestavljen iz 12 ocenjevalnih elementov.

Na otvoritveni slovesnosti so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, prireditelji svečano odkrili tudi spominsko obeležje v spomin na 56. svetovno prvenstvo v oranju, ki je pred desetimi leti potekalo na tešanovskih in mlajtinskih poljih.

Podrobnejši rezultati so v priponki.

M. Ž.