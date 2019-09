V nesreči poškodovan kolesar

17.9.2019 | 18:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 10.05 sta v naselju Čatež ob Savi, občina Brežice, trčila osebno vozilo in kolesar. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanega kolesarja oskrbeli in prepeljali v UC Brežice, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Motena oskrba z vodo

Dodali so še, da je od 13.39 v naseljih Globoko in Mali Vrh, občina Brežice, zaradi okvare motena oskrba s pitno vodo. Okvaro odpravljajo delavci podjetja Komunala Brežice.

Pomagali starejši osebi

Dopoldan so Gasilci GRC Novo mesto v prisotnosti policistov s tehničnim posegom v Šegovi ulici v Novem mestu odprli vrata zaklenjenega stanovanja, v katerem je bila onemogla starejša oseba. Gasilci so tudi pomagali reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD so osebo pregledali in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, pa so v sporočilu za javnost zapisali v novomeškem regijskem centru za obveščanje.

R. N.