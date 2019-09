Slikanica Škrat Kuzma dobi nagrado za vse prvošolce

18.9.2019 | 13:50

Utrinek iz OŠ Belokranjskega odreda Semič (Foto: M. Henigsman)

Semič, Studenec - V Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so tudi letos uspeli skupaj s podporniki in Javno agencijo za knjigo RS pripraviti darilno slikanico za vse prvošolce. 25.500 knjig Škrat Kuzma dobi nagrado Svetlane Makarovič z ilustracijami Tomaža Lavriča so danes razdelili prvošolcem po osnovnih šolah v Sloveniji in zamejstvu ter tako na šolah začeli bralno leto in obeležili dan zlatih knjig, 17. september.

Na šestih izbranih šolah so slikanice slovesno razdelili slovenski avtorji, med njimi sta bili z našega konca Slovenije POŠ Studenec osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ki jo je obiskala Aksinja Kermauner, in OŠ Belokranjskega odreda Semič, ki jo je obiskala Vesna Radovanovič.

Ob tej priložnosti se v Društvu bralna značka Slovenije – ZMPS posebej zahvaljujemo podjetju Hofer, ki je s svojim prispevkom omogočilo, da so slikanico prejeli vsi prvošolci v Sloveniji in slovenski otroci zunaj njenih meja ter da so slikanice na šestih šolah slovesno podelili avtorji.

M. Ž.