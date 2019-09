Danes brez elektrike

18.9.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE na izvodu Zilje.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Žan.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA;

- od 8.45 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG;

- od 10.30 do 11.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 2;

- od 11.30 do 12.15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Anovec med 8:00 in 13:00 uro ter za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Kerin izvod smer Anke Salmič med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.