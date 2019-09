Pet tisočakov za malo Loti

18.9.2019 | 08:05

Jesen je čas za številne športnorekreacijske prireditve, med katerimi jih zadnja leta vse več vsebuje tudi dobrodelno noto.

Skoraj 5000 evrov je tako uspelo zbrati udeležencem in obiskovalcem sobotnega dobrodelnega teka Trimmigo Mirna, ki ga je v parku pod mirnskim gradom že sedmo leto zapored organizirala skupina prizadevnih prostovoljcev, združenih pod okriljem mirnskega društva za šport kulturo in turizem Partizan.

Štartnine in zbrane prostovoljne prispevke in celoten izkupiček od prodane hrane in pijače ter majic, ki jih je posebej za ta namen oblikovala Nina Golob Kukman, so tokrat namenili svoji sokrajanki, še ne dveletni deklici Loti, ki boleha za mišično distrofijo.

»Vsako leto skušamo najti dober namen, zaradi katerega organiziramo prireditev. Do zdaj smo organizirali dobrodelne akcije, ki so običajno zajele širši krog ljudi, ki so potrebovali pomoč, tokrat pa je ena od članic organizacijskega odbora prepoznala potrebo družine, zato smo se odločili, da ji priskočimo na pomoč. Vemo, da ne moremo pomagati prav veliko, a za nekaj potrebne opreme in dodatnih terapij, ki deklici zelo koristijo, vendarle lahko prispevamo,« pravi ena od organizatork dobrodelnega teka Petra Krnc Laznik.

Dekličina družina je pomoči zelo vesela, sploh pa akcija še ni končana, saj prispevki podjetij, ki so jih zaprosili za donacije, še vedno prihajajo.

Več o težavah male Loti in tem, kako se z njimi spopada njena družina, v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

B. B.

