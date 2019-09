40 let skrbi za kakovostnejše življenje paraplegikov

18.9.2019 | 10:15

Jože Okoren (Foto: B. B.)

Novo mesto - Življenje se lahko usodno obrne v eni sami sekundi. Nesreča v prometu ali pri delu, huda bolezen ali kaj tretjega lahko čilega in življenja polnega človeka v hipu spremeni v nemočno osebo, potrebno velike nega in skrbi.

To so hude preizkušnje in mnogi bi obupali, če ne bi imeli podpore društev, kakršno je Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki na našem območju že 40 let skrbi za kakovostnejše življenje oseb, ki jih je življenje priklenilo na invalidske vozičke.

»Včasih malo potečnarimo, a nič za to. Ko sem jaz pred veliko desetletji postal paraplegik, sem v Trebnjem z vozičkom lahko prišel le v gostilno in cerkev,« je na prireditvi ob jubileju društva, ki so ga včeraj zaznamovali v svojih prostorih v Šegovi ulici v Novem mestu, hudomušno pripovedoval povedal dolgoletni predsednik in motor društva Trebanjec Jože Okoren.

Če bi gledali samo po dostopnosti do javnih ustanov, je okolje paraplegikom danes veliko bolj naklonjeno kot nekoč, a to še zdaleč ni edina naloga društva. Njegovo glavno poslanstvo so posebni socialni programi, s katerimi svojim članom omogočajo kakovostnejše prebivanje in trdno socialno mrežo, na katero se ti lahko vedno zanesejo.

Poleg tega društvo tudi zelo natančno spremlja potrebe svojih članov in jim pomaga, kolikor le lahko. Med tistimi, ki bodo ob 40-letnici društva deležni njegove posebne skrbi, je tudi gospa Zofka z Metnega Vrha nad Sevnico, ki se bo v kratkem razveselila nove kopalnice.

B. B.