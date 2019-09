Milena Kramar Zupan ostaja direktorica SB Novo mesto

18.9.2019 | 09:05

Doc. dr. Milena Kramar Zupan (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto so na včerajšnji 13. seji Sveta zavoda obravnavali dve vlogi, ki sta prispeli na razpis za mesto direktorja regijske bolnišnice za naslednje 4-letno mandatno obdobje, ki se bo začelo z novim letom. Svet zavoda je soglasno odločil, da direktorica ostaja doc. dr. Milena Kramar Zupan, k njenemu imenovanju pa mora podati soglasje še minister za zdravje Aleš Šabeder.

Po podatkih Kramar Zupanove se je na razpis za direktorja sicer prijavil še diplomirani inženir strojništva Božidar Resnik iz Krškega.

Na seji so, kot so še sporočili iz bolnišnice, izvedli še verifikacijo mandata novega predstavnika ustanovitelja in izvolili novega predsednika sveta zavoda. Člani so soglasno za predsednika izvolili Jureta Ročnika, vodjo enote Deželne banke Slovenije v Celju.

M. M.