Letala nad Dolenjsko in Posavjem

18.9.2019 | 12:30

Letališče Cerklje ob Krki (simbolična fotografija, foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Danes Novo mesto občasno preletavajo vojaška letala, ki sodelujejo v vojaškem usposabljanju kontrolorjev združenega ognja iz enot Slovenske vojske in tujih oboroženih sil. Na tej sodeluje 152. letalska eskadrilja Slovenske vojske s parom letal Pilatus PC-9 M Hudournik in nizozemsko vojaško letalstvo z letalom Lear Jeat. Letala vzletajo z letališč v Cerkljah ob Krki in na Brniku.

Jutri in v petek bo vaja potekala na širšem območju Kočevja, potem ko so jo doslej že izvedli nad Mirnsko dolino ter Ojstrico in Sevnico.

Kot je ob začetku vaje napovedala Slovenska vojska, bosta v preletih sodelovali največ dve letali hkrati. Piloti se bodo v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji. Kontrolorji združenega ognja bodo usposabljanje na javnih površinah zunaj vadišč izvajali brez uporabe orožja, streliva ali drugih vadbenih sredstev, je pojasnila Slovenska vojska.

M. L.