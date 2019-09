Policisti prijeli kar 137 tujcev

18.9.2019 | 11:25

Foto: Arhiv DL

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Cerklje ob Krki, Žuniči, Dramlje, Radenci, Bojanci, Kanižarica, Riblje in Miliči izsledili in prijeli 137 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 104 državljani Pakistana, desetimi državljani Alžirije, po osmimi državljani Bangladeša in Somalije, po tremi državljani Maroka in Indije in državljanom Iraka še niso zaključeni.

Skrivali so se med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med izvajanjem mejne kontrole tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu našli šest državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom nameravali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Izsilila prednost kolesarju

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 10. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo kolesarja in voznice osebnega avtomobila v Čatežu ob Savi. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 71-letna voznica avtomobila, ki je izsilila prednost 39-letnemu kolesarju. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Pijan zletel s ceste

Nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča v Starem trgu ob Kolpi, v kateri je 61-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu policisti izdali plačilni nalog.

Ob dve torbi z računalnikom in denarnico

Na parkirišču na Mirni je sinoči med 19. in 20. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil ter odnesel dve torbi s prenosnim računalnikom in denarnico. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 1700 evrov.

Odnesel denar in nakit

Okoli 20. ure je v Črnomlju nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar in zlat nakit. Škode je za okoli 1000 evrov.

