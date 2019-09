Šentjernejski ping pong; Je Deželna banka dokončno odšla iz Škocjana?

18.9.2019 | 17:55

Nesporazumov in obtoževanj med zdajšnjim občinskim vodstvom z Radkom Luzarjem na čelu in nekdanjim županom občine Šentjernej Francem Hudoklinom ni konca tudi v drugem Luzarjevem mandatu. Tožilstvo je, kot smo že poročali, odstopilo od pregona zoper nekdanjega šentjernejskega župana v zvezi s kaznivimi dejanji zlorabe uradnega položaja pri ČN in koncesijski pogodbi, a občina vztraja. Kaj pravi eden in kaj drugi, preberite v sveže tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja prav te dni obeležuje 40-letnico svojega delovanja. V tem času so postorili ogromno in pomagali mnogim pomoči potrebnim. Tudi Zofki, ki bo s pomočjo društva prišla do nove kopalnice, njeno tragično zgodbo pa predstavljamo v časopisu.

Potem ko so Škocjančani leta 2014 izgubili poslovalnico Nove Ljubljanske banke, ki se je umaknila zaradi racionalizacije poslovanja, in je občini na veliko veselje občanov uspelo v Škocjan dobiti Deželno banko, je s 1. septembrom odšla tudi ta. Ali je to dokončna odločitev, preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki vas razveseljuje vsak četrtek.