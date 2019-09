19-letnica izdala pesniški prvenec

Šentjernej - Preden odrastem je naslov pesniške zbirke 19-letne Eve Novak, maturantke novomeške gimnazije, doma iz Loke pri Gorenji Stari vasi v šentjernejski občini. Gre za pesniški prvenec, ki ga je pred kratkim izdalo Kulturno društvo Severina Šalija iz Novega mesta, knjigo pa je oblikovala Tjaša Travižan.

Knjigo so sinoči prvič predstavili pred domačim občinstvom v Krajevni knjižnici Šentjernej.

Z avtorico se je pogovarjal prof. Tomaž Koncilija, ki je bil zadnji dve leti Evin profesor slovenščine na novomeški gimnaziji in je nadarjeni dijakinji z veseljem priskočil na pomoč pri nastajanju knjige z nasveti, lektoriranjem in urejanjem. Ponosen je na mlado literarno ustvarjalko, ki je v pesmih pogumno odprla srce ter razkrila svoja intimna razmišljanja o odraščanju, ljubezni, medosebnih odnosih, pogledih na svet, svobodo; opisuje pa tudi doživljanja povsem vsakdanjih stvari.

Eva, ki je že od osnovnošolskih let dejavna na mnogih področjih, od glasbe, gledališča, novinarstva, petja do športa, kot devetošolka pa je izdala prozno delo Mit, je povedala, da je bilo pisanje pesmi sprva namenjeno njej sami. »Da se bom spomnila svojih občutkov, odraščanja. Ko pa sem pisala več in več ter pesmi začela namenjati določenim osebam, je nastala tudi želja po knjigi. Rada bi, da bralec moje pesmi morda najprej preleti, nato pa prebere verz za verzom, in začuti, če se pod besedami skriva še kakšno sporočilo.« Bodoča študentka anglistike in japonologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani za zdaj pisateljskih ambicij nima, a morda nekoč spet prime za pero.

Dogodek so z glasbo popestrili njeni prijatelji: saksofonista Lan Zirkelbach in Filip Derganc ter kitarist Filip Brajčič, s katerim je Eva eno pesem tudi zapela. Morda pa kdaj uglasbi tudi kako svojo pesem, je dejala.

Nekaj prijaznih besed je avtorici pesniškega prvenca namenila njena najboljša prijateljica Meta, zbrane pa je v imenu Kulturnega društva Severina Šalija nagovoril Franci Koncilija ter se za podporo zahvalil zlasti novomeški tovarni zdravil Krka. Tudi Eva se je zahvalila vsem za podporo, pomoč in spodbude.

Po dogodku, na katerem sta nekaj pesmi iz nove knjige Preden odrastem prebrala tako avtorica Eva Novak kot urednik zbirke Tomaž Koncilija, so zbrani poklepetali ob domačih dobrotah ter mladi in obetavni dolenjski literarni ustvarjalki čestitali in zaželeli vse dobro tudi vnaprej.

Knjigo Eve Novak bodo 19. novembra predstavili v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu, kasneje pa tudi na Gimnaziji Novo mesto.

