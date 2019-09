»Stillesov« hotel je najboljši

19.9.2019 | 08:00

Avla hotela v Šekvetiliju (Vir: Stilles)

Ena od 220 sob (Vir: Stilles)

Sevnica - Največja hotelska franšiza na svetu, ameriški Marriott, je za svoj hotel preteklega leta v evropski regiji razglasila Marriott Pharagraph Resort & Spa Shekvetili, pri katerem je kot glavni dobavitelj hotelske opreme sodeloval sevniški Stilles.

Kot pravijo v Stillesu, Marriott pri ocenjevanju hotelov upošteva vse, kar vpliva na ugodno počutje gosta, pri čemer bistveno vlogo igra tudi hotelska oprema. Za Marriottovo letovišče ob črnomorski obali v Gruziji, ki so ga odprli lani, je Stilles izdelal tehnične načrte zaključnih gradbenih del in nadziral njihovo izvedbo, zagotovil pa je tudi razvoj in izvedbo celotne notranje opreme, tako v 220 sobah hotela kot v njegovem javnem delu. Vrednost Stillesovega posla v Šekvetiliju je znašala približno 9 milijonov evrov (gradnja celotnega letovišča je sicer stala dobrih 150 milijonov), projekt so izvajali dve leti, nekateri Stillesovi sodelavci pa so v Šekvetiliju prebili več kot leto in pol. Na črnomorsko obalo je Stilles v tem času odpremil 110 kamionov izdelkov, ki so jih izdelali v lastni tovarni in pri večinoma slovenskih podizvajalcih.

V Stillesu pravijo, da nagrada, ki jo je dobil hotel, pomeni tudi potrditev njihovega dobrega dela, česar se zaveda tudi naročnik, s katerim so letos podpisali pogodbi za nova projekta v gruzijski prestolnici Tbilisi v skupni vrednosti dobrih 13 milijonov evrov. O partnerskem odnosu z naročnikom priča tudi podatek, da Stilles trenutno za Marriott izvaja tri projekte, in sicer The Luxury Collection hotel Budimpešta, The Luxury Collection hotel Tbilisi in W hotel Praga.

»Tako priznanje nam odpira nova vrata, tako v tujini kot doma. Z izjemo hotelov v posredni lasti slovenske države, za katere svojih kapacitet ne ponujamo več, saj to preprosto nima smisla. Država namreč naroča najceneje od najcenejšega in žal ne prepoznava vseh koristi, ki jih prinaša sodelovanje s Stillesom, tako kot to prepoznavajo številni investitorji tako v tujini kot tudi doma,« pravijo v Stillesu.

B. Blaić