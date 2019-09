Z otroškim živ žav-om vrtec zdaj res predan namenu

19.9.2019 | 11:30

Nastopi malčkov so navdušili zbrane ob otvoritvi druge faze novega šentjernejskega vrtca.

Ana Srpčič

Zbrane je nagovoril župan Radko Luzar.

Šentjernej - Z vrtčevsko himno Čebelica so malčki in vzgojiteljice včeraj začeli otroški živ žav ob odprtju drugega dela novega in težko pričakovanega Vrtca Čebelica.

V prvi del novozgrajenega vrtca so se preselili junija lani, medtem ko so drugi del vrtca še gradili. V njem bivajo praktično od lanskega novembra. Zdaj se otroški vrvež razlega že povsod.

Od prvega septembra je v Vrtec Čebelica vključenih 381 otrok, in sicer v novi vrtec ter v enoto Petelinčki v prostorih bližnje osnovne šole ter še v enoto Živžav v Orehovici. Kot pove ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej Ana Srpčič, naj bi med letom odprli še dva oddelka, torej bodo imeli več kot štiristo malčkov.

»Nov vrtec je tak, kot smo želeli. Pogoji za delo vzgojiteljev in bivanje otrok so zdaj takšni, kot morajo biti,« o pridobitvah pove ravnateljica. Dobili so veliko in malo telovadnico, veliko zbornico, dodatne prostore za didaktična sredstva, za delo z otroci s posebnimi potrebami, pokrite terase, kjer se lahko otroci igrajo tudi ob slabem vremenu, ko ne morejo ven, itd.

A pri gradnji ni šlo brez zapletov. Naložba, vredna okrog 4,6 milijona brez davka, od česar je 1,2milijona evrov Občini Šentjernej uspelo dobili z Eko sklada, saj je šlo za energetsko varčno stavbo, se je tako zaradi pomanjkljivosti kot nadstandarda podražila za 500 tisočakov. Občina se je za največjo naložbo v mandatu župana Radka Luzarja morala tudi zadolžiti.

Kot je zatrdil župan Radko Luzar, so vse pomanjkljivosti odpravili, vrtec je zdaj nared in vesel je, da tako delavci kot otroci v njem uživajo. To so malčki dokazali tudi s prisrčnim programom, ki so ga pripravili ob otvoritvi druge faze, kjer pa niso rezali kakega traku, ampak so ga na poseben način - s pokanjem nekaj balonov - odprli kar otroci.

Nov vrtec naj bi dolgoletno prostorsko stisko za predšolsko varstvo v šentjernejski dolini reševal vsaj za nekaj let.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

