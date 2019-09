Z avtom v jarek; pogorela bivalna kontejnerja

19.9.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.06 uri je v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in pristalo v obcestnem jarku. Lažje poškodovane so tri osebe. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj dogodka, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče, s tehnčnim posegom izvlekli uničeno osebno vozilo na cestišče ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Reševalci NMP Brežice so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Pogorela bivalna kontejnerja

Ob 20.11 sta v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorela bivalna kontejnerja v izmeri 40 kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, požar, ki je bivalnika uničil, pogasili ter zaradi poškodovane vodovodne cevi zaprli vodovod. Obveščene so bile pristojne službe.

Našli granato in naboje

Ob 15.16 je ob reki Savi pri naselju Šentjur na Polju, občina Sevnica, občan, kot smo že poročali, našel topovsko granato kalibra 105 milimetrov in štiri pehotne naboje kalibra 7,9 milimetrov, vse nemške izdelave. Nevarne najdbe iz obdobja II. svetovne vojne sta odstranila in ustrezno uskladiščila pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOŽNIK na izvodu Samostoječa omara.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 7.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE 1;

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 11.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12.30 do 14.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Šutenski vrh izvod Banovec med 8:00 in 13:00 uro ter na območju TP Brezje Gorjanci med 9:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Bukošek Cerjak med 6:30 in 8:00 uro.

