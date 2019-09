Prvič tako pešačili v šolo

19.9.2019 | 09:30

Peš bus Kostanjevica na Krki (Foto: OŠ Jožeta Gorjupa)

Peš bus Kostanjevica na Krki (Foto: OŠ Jožeta Gorjupa)

Peš bus Kostanjevica na Krki (Foto: OŠ Jožeta Gorjupa)

Kostanjevica na Krki - Na Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki so v evropskem tednu mobilnosti poleg pohodov v okviru načrtovanih športnih dnevov prvič izvedli tudi Peš bus. Prostovoljci, planinci Planinskega društva Polom Kostanjevica na Krki, starši, upokojenci in učitelji, so 73 učencev iz vseh smeri šolskega okoliša zgodaj zjutraj pospremili peš v šolo.

Čakali so jih na v naprej določenih mestih, ki so bila označena s tablo peš bus ter uro odhoda. Nekateri učenci so oddaljeni tudi več kot šest kilometrov, a so kljub temu v šolo prišli zadovoljni in z željo, da to hojo še kdaj ponovijo. Jutri bodo smer pohoda obrnili – tokrat bodo vsi učenci odšli iz šole peš proti domu, spremljali pa jih bodo učitelji.

Že v nedeljo, 15. septembra, se je veliko tukajšnjih učencev udeležilo Kostanjeviškega teka, učenci 8. razreda so v ponedeljek v okviru tehniškega dneva obiskali Šolski center Krško in na predavanjih in delavnicah spoznavali pomen odgovorne vloge vsakega posameznika v prometu. Vsak dan na kolesarskem poligonu organizirajo za učence spretnostno vožnjo s skiroji, poganjalčki in kolesi, najmlajši rišejo s kredo na asfalt pri šoli na temo prometne varnosti.

"Na vse akcije v okviru tedna mobilnosti so se dobro odzvali tudi starši, ki spodbujajo otroke, da prihajajo v šolo peš, tisti razred, ki bo najbolj pridno 'pešačil' v tem tednu, pa bo dobil tudi nagrado. Zaposleni bodo akcijo podprli tako, da bo danes naš parkirni prostor sameval," so sporočili iz Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

M. L.

Galerija