Praznovali so 150. rojstni dan

19.9.2019 | 12:30

Na praznovanju so bili tudi najmlajši metliški gasilci.

Metlika - Gasilsko društvo Metlika 18. septembra praznuje svoj rojstni dan. Metliški graščak vitez dr. Josip Savinšek je namreč pred 150 leti na svojem vrtu pred gradom zbral 27 Metličanov in ustanovili so prvo požarno brambo na Slovenskem. Kljub temu, da so bile slovesnosti ob jubileju slovenskega gasilstva, 70-letnici Gasilske zveze Slovenije in 50-letnici Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki 7. in 8. septembra, pa metliški gasilci niso pozabili na rojstni dan svojega društva.

Tako so včeraj zvečer v gasilskem domu pripravili slovesnost, na kateri je predsednik Amir Mehadžić dejal, da so bili tudi v gasilstvu vzponi in padci, a je gasilce vedno povezovala misel na to, da morajo pomagati ljudem v stiski. Poudaril je, da so zadovoljni s sodelovanjem z lokalno skupnostjo, saj le tako lahko načrtujejo prihodnost, v kateri morajo poskrbeti tudi za ureditev gasilskega doma z okolico, ki je star že 50 let. Na slovesnosti sta spregovorila tudi predsednik Gasilske zveze Metlika in belokranjske regije Martin Štubljar ter župan Darko Zevnik. Slednji se je ozrl predvsem v preteklost. Med drugim je spomnil, da so metliški gasilci približno pet let po ustanovitvi začeli s pomembno bitko za poveljevanje v slovenskem jeziku, in jo tudi dobili.

Amir Mehadžić in poveljnik PGD Metlika Kristijan Guštin sta podelila velike plakete društva tistim, ki so veliko prispevali za praznovanje, priznanja podpornikom društva, ostalim gasilskim društvom v občini in posebna društvena priznanja zaslužnim članom. Martin Štubljar in poveljnik GZ Metlika Peter Šneljer pa sta izročila priznanja za operativno dejavnost.

Večer sta popestrili z recitacijo Terezija Hrastar in s petjem Vlatka Maček. Seveda pa ni šlo niti brez rezanja rojstnodnevne torte in ognjemeta.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija