Grozil s pištolo in zbežal s kupom zlatnine

19.9.2019 | 14:30

Marijo Heraković je na sodišče prišel iz pripora, v katerem je od 1. julija. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je začelo sojenje Mariju Herakoviću z Rake, ki je obtožen, da je 26. junija letos oropal zlatarno v Šentjerneju.

Tožilstvo mu v obtožnici očita, da je tistega dopoldneva malo pred 10. uro vstopil poslovalnico Zlatarstva in graverstva Bartol na Cesti oktobrskih žrtev, pri čemer je imel na glavi motoristično čelado s spuščenim vizirjem.

DOBREGA POL KILOGRAMA ZLATA

Uslužbenka je prvi hip pomislila, da je prišel poštar, a ko je v roki zamaskiranega moškega zagledala pištolo, je z grozo ugotovila, da se dogaja nekaj mnogo bolj srhljivega. Moški je vanjo uperil orožje in zahteval, naj mu izroči zlatnino in denar, še prej pa naj zaklene vrata poslovne stavbe, v kateri sta poleg zlatarne še frizerski in pedikerski salon. Pospremil jo je do vhodnih vrat in se potem z njo vrnil v zlatarno, kjer ji je s pištolo zagrozil, naj mu odklene sef, kar je uslužbenka v strahu za svoje življenje tudi storila.

Zlatarna Bartol v Šentjerneju (Foto: L. M., arhiv DL)

Ropar je iz trezorja vzel več debelejših zlatih verižic, nato pa je odšel do prodajnega pulta, kjer je izpraznil še vsebino osmih pladnjev z zlatimi verižicami, prstani, uhani in zapestnicami. Skupaj je v zlatarni nabral za 587 gramov zlatnine, nato pa je iz blagajne vzel še nekaj gotovine. Ko je pobral, kar je bilo vrednega, je s pištolo v roki uslužbenko zrinil do vhodnih vrat, ji zagrozil, naj še nekaj časa ne kliče policije, češ da objekt opazuje njegov prijatelj, zapustil stavbo, jo z zunanje strani zaklenil in pobegnil.

KRIMINALNA PRETEKLOST

Okrožna državna tožilka Vesna Fink je na predobravnavnem naroku 36-letnemu Herakoviću, ki ima tako slovensko kot hrvaško državljanstvo, v primeru priznanja krivde ponudila 5 let in 6 mesecev zapora. Kazenski zakonik za rop sicer predvideva od enega do desetih let zapora, visoko kazen pa je tožilka utemeljila s kopico oteževalnih okoliščin.

V prvi vrsti je to Herakovićeva predkaznovanost, saj je bil zaradi vlomov in tatvin v letih 2012 in 2014 že obsojen na krškem okrožnem sodišču. Leta 2014 je sodišče izreklo tudi preklic pogojne kazni iz leta 2012, tako da je bil na koncu obsojen na enotno kazen 4 let in 4 mesecev zapora. Poleg tega je proti njemu na okrožnem sodišču v Ljubljani vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje velike tatvine.

Heraković, ki ga zastopa odvetnik Aleksander Sitar, se s ponudbo tožilke ni strinjal in krivde ni priznal, zato se bo v prihodnjih tednih začela glavna obravnava.

B. B.