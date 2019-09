V kamionu prevažala 35 tujcev

Brežiški policisti so včeraj okoli 9. ure med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Ribnice ustavili tovorno vozilo znamke Mercedes italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Italije in državljan Tunizije v vozilu prevažata 35 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Italijana in Tunizijca so pridržali, zasegli so tudi vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 22 državljani Pakistana in 13 državljani Bangladeša pa še niso zaključeni.

Na Policijski upravi Novo mesto, so pojasnili, da kazenski zakonik določa, da, kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo. V primeru, da ta oseba povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, pa se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo.

V popoldanskih urah pa so policisti PP Metlika v Rosalnicah izsledili in prijeli sedem državljanov Bangladeša in sprovajalca, državljana Alžirije, ki je tujcem nudil pomoč pri nezakonitem prehodu državne meje. Državljana Alžirije bodo privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Policijski postopki z državljani Bangladeša še niso zaključeni.

Prijeli še sedem tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Libna, Balkovci in Čatež ob Savi izsledili in prijeli še sedem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tremi državljani Maroka, dvema državljanoma Kosova in dvema državljanoma Turčije še niso zaključeni.

Zapeljal s ceste in se prevrnil

Sinoči nekaj po 20. uri so bili policisti PP Brežice obveščeni o prometni nesreči pri Gornjem Lenartu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Reševalci so oskrbeli lažje poškodovanega voznika in prav tako lažje poškodovana otroka, ki sta bila potnika v vozilu. Povzročitelju nesreče bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Pijan in brez veljavne vozniške

Policisti PPP Novo mesto so ponoči v Brežicah ustavili voznika Renault clia. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,49 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z dvorišča ukradel clia

Z dvorišča stanovanjske hiše v kraju Jesenice na območju Brežic je nekdo v noči na sredo ukradel Renault clia sive barve, registrskih oznak KK DE-783. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Ob elektro material

Prav tako v noči na sredo pa je v Šmihelu v Novem mestu neznanec z delovišča odnesel elektro material in izvajalca del oškodoval za okoli 1000 evrov.

