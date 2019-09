Od decembra polovični, marca pa polni oddelek

19.9.2019 | 16:00

Svetniki občine Mokronog-Trebelno. na včerajšnji seji. (Foto: Občina Mokronog-Trebelno)

Mokronog - Svetniki občine Mokronog-Trebelno so se na sinočnji seji seznanili s polletno realizacijo proračuna, ki je bila na prihodkovni strani nekaj manj kot 48-odst., na odhodkovni pa skoraj 50-odst.

»Visok odstotek realizacije v prvem polletju kaže na realno načrtovanje letošnjega proračuna. Posebej smo zadovoljni z realizacijo na področju investicij. Za investicijske odhodke smo namreč porabili 54,8 odst. načrtovanega denarja, za investicijske transfere pa 55,9 odst. Največji delež odhodkov je bil namenjen investicijama na Trebelnem, in sicer za Športni center in vrtec Trebelno,« pojasnjuje direktorica občinske uprave Mojca Pekolj, so sporočili z občine.

Obe investiciji sta bili zaključeni v začetku leta, zanju pa so na občini iz proračuna skupaj že namenili 2,6 milijona evrov.

Svetniki so na včerajšnji seji potrdili pravilnik o uporabi športnih objektov v občini, s katerim urejajo uporabo športnega parka in športne dvorane tako v Mokronogu kot na Trebelnem. Športno-rekreacijske površine so v dopoldanskem času namenjene izvajanju šolskih dejavnosti, popoldne pa zainteresirani javnosti, predvsem društvom, ki vadbo organizirajo skladno z urnikom, ki ga naredijo pred začetkom šolskega leta, so zapisali v sporočilu za javnost.

Občinski svet se je dotaknil tudi organizacije predšolskega varstva v tem šolskem letu. Vsi otroci, katerih starši so podpisali pogodbe in izpolnjujejo starostni pogoj, od začetka šolskega leta že obiskujejo vrtec Mokronožci, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Mokronog. »Zaradi potreb po varstvu najmlajših pa je občinski svet v Mokronogu včeraj sklenil, da bo od 1. decembra v sklopu vrtca Mokronožci deloval polovični, od 1. marca naslednje leto pa polni jaslični oddelek,« pravijo na občini.

Z predstavnika občine v skupščini Javnega podjetja Komunala Trebnje so imenovali Mojco Pekolj, občinski svet pa se je med drugim tudi strinjal s prodajo dela stanovanjskih prostorov v večstanovanjski stavbi na Puščavi dosedanji najemnici.

