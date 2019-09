Začeli zbirati prijave škode po avgustovskem neurju

19.9.2019 | 13:30

Slika je simbolična (Foto: Arhiv DL)

Sevnica - V Sevnici so začeli zbirati prijave škode, nastale ob močnem neurju s poplavami in točo med 24. in 26. avgustom. Občani, ki so utrpeli škodo na zemljiščih in stavbah, lahko to prijavijo do 27. septembra.

Kot so sporočili iz sevniške občine, lahko oškodovanci škodo tam prijavijo z ustreznimi obrazci, ki so dostopni na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, nato pa naj se telefonsko dogovorijo za termin ogleda, in sicer za škodo na kmetijskih površinah (obrazec št. 1) na telefon 07 81 61 205, za škodo na objektih (obrazec št. 4) na telefon 07 81 61 228 ali v sprejemni pisarni Občine Sevnica (07 81 61 200).

Zaradi hitrejšega in lažjega popisa naj za komisijski ogled objektov pripravijo parcelno številko poškodovanega objekta oz. zemljišča, podatke o letu zgraditve, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in enotno matično številko lastnika objekta.

Za prizadete kmetijske površine pa naj pripravijo številko KMG-MID, davčno številko nosilca, številko GERK-a, vrsto kulture, odstotek poškodovanosti in površino poškodovane kulture.

Ogledi bodo potekali med 23. in 27. septembrom, pred obiskom komisije pa je potrebno pripraviti tudi fotografije o nastali škodi, so še dodali na občini.

M. Ž.