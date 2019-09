Krška nogometna vojna na plečih otrok

19.9.2019 | 17:45

FB stran NK Krško po "zmagi" nad ekipo mlajših dečkov Posavje Krško. (Vir: FB)

Krško - Krška nogometna vojna se, sodeč po dogodkih na tekmi med ekipama krških nogometnih klubov Krško in Posavje Krško v kategoriji dečkov U13, nadaljuje. Konec tedna sta se namreč v Krškem na stadionu Matije Gubca pomerili ekipi starega in novega krškega nogometnega kluba, tekma pa se je končala z zmago Krškega B nad Posavjem Krško B z 8:1, kar je Nogometni klub Krško ponosno objavil tudi na svoji Facebook strani.

Vendar vse ni bilo po predpisih, saj je disciplinski sodnik tekmo razveljavil in jo registriral z izidom 3:0 za Posavje Krško B, v zapisniku vodstva tekmovanja medobčinske nogometne zveze Celje pa je zapisano: Vse tekme 2. kroga 2LMD – skupina C, odigrane 15.09.2019, se registrirajo z doseženimi rezultati, razen tekme Krško B:NK Posavje Krško B, ki se ob upoštevanju sklepa disciplinskega sodnika MNZ Celje številka: 31/19-20 registrira z rezultatom 0:3.

Na dogajanje nas je s pismom opozoril trener dečkov, starih 11 in 12 let v Nogometnem klubu Posavje Janoš Zore, ki je med drugim zapisal: V nedeljo so na naše presenečenje našo ekipo U13A, ki kot leto mlajša nastopa v 2. celjski ligi (skupina C), namesto nogometašev NK Krško B pričakali leto dni starejši nogometaši NK Krško A, ki igrajo v 1. celjski ligi. Na Gubca smo se vračali mešanih občutkov, a nismo pričakovali, da bodo v NK Krško tako nerazsodni, da bodo zavestno kršili pravila tekmovanja, ki jasno prepovedujejo, da nogometaši v celotni jeseni igrajo v dveh ekipah U13 istega kluba hkrati. V NK Krško so se kršenja nogometnih pravil in športnega fairplayja zavedali. Ni jih zmotilo niti, da so otroke – svoje v NK Krško in naše v NK Posavje Krško – brez sramu uporabili kot figurice v svojih nepoštenih igricah odraslih. Je to primerno poučno sporočilo mladim? Trije na tekmi prisotni trenerji NK Krško so nam dejali le – da so pač morali ubogati navodila vodstva kluba. Vodilni v NK Krško so vedeli, da z novico o zmagi z 8:1 takoj po koncu tekme, objavljeno na klubski Facebook strani, manipulirajo z resnico. A šport za razliko od politike pozna jasna pravila in merljive lestvice, ki na dolgi rok razgalijo ljudi za manipulacijami in nagradijo le dolgoročno kvalitetno delo.

Kaj je vodstvo Nogometnega kluba Krško privedlo do take odločitve, vedo najbrž le njegovi člani. Mogoče lahko stvar razjasni izid prvega kroga omenjenega tekmovanja, v katerem je Krško B izgubilo tekmo s Hrastnikom z 0:7. Na Nogometni klub Krško smo naslovili prošnjo za pojasnilo dogodka, a odgovora do tega trenutka še nismo dobili, ko ga bomo, ga bomo tudi objavili.

I. Vidmar