Bržkolo vrtijo tudi uradno

19.9.2019 | 20:30

Teja Leben na občini Brežice vodi vzpostavitev sistema Bržkolo. (Foto: M. L.)

Na izposojevališču Tržnica so danes tudi izdajali kartice za uporabo koles. (Foto: M. L.)

Igor Dolar iz Šolskega centra Velenje je svetoval glede delovanja sistema izposoje, pri čemer je o delovanju sistema želel prepričati tudi župan Ivan Molan (levo). (Foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah so danes uradno odprli javni avtomatizirani sistem izposoje koles, ki so ga poimenovali Bržkolo. Na voljo je, kot je povedala Teja Leben z občinskega oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, 32 koles. V mestu je šest izposojevalnic z različnim številom parkirnih stebričkov, v katere so vstavljena čakajoča kolesa. Izposoja je brezplačna, s tem, da si en uporabnik lahko izposodi kolo za skupno največ štirinajst ur na teden.

Kot je povedal župan Ivan Molan, so Bržkolo uvedli v okviru sprejete prometne strategije, s katero namenjajo tudi v Brežicah veliko pozornosti t. i. trajnostni mobilnosti.

Sistem za zdaj lahko uporabljajo osebe z davčno številko, izdano v Sloveniji. V prihodnje bodo sistem nadgradili tako, da si bodo kolesa lahko izposojali tudi tujci.

Pri izposojevalnici koles Tržnica v Brežicah so danes na posebni stojnici občani lahko pridobili uporabniško kartico za sistem Bržkolo. Predstavili so tudi postopek izposoje, pri čemer je z informacijami pomagal Igor Dolar s Šolskega centra Velenje. V tem centru so razvili sistem izposoje, ki ga imajo zdaj tudi v Brežicah.

M. L.

