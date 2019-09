Mlade spet vabi Stična

20.9.2019 | 14:00

V soboto se bo v Stični spet zbrala večtisočglava množica mladih iz vse Slovenije. (Foto: J. A., arhiv DL)

Stična - V soboto bo v Stični potekalo tradicionalno, že 38. srečanje katoliške mladine Slovenije. Vsako leto se tam zbere več tisoč mladih, ki skupaj praznujejo svojo vero, mladost in veselje.

Tudi letos, ko bo vsebinsko izhodišče srečanje besede »Tukaj sem, zgodi se!« - vzeto je iz papeževe poslanice mladim, ki jo je papež napisal ob svetovnem dnevu mladih, ki je letos januarja potekal v Panami - pričakujejo dober odziv.

Organizacijo in izvedbo Stične mladih je Slovenska škofovska konferenca zaupala Katoliški mladini. Pri pripravi je letos sodelovalo več kot 180 prostovoljcev, ki so vpeti v 15 različnih ekip. Vse od januarja, ko so se pričele priprave na dogodek, so prostovoljci za delo namenili več kot 6 tisoč prostovoljskih ur.

Program bo pester - po zbiranju udeležencev od 9. ure naprej bo uvodni program ob 9.30, med 10.15 in 11.45 bodo vsebinski programi Vnemi me, Nauči me, Opogumi me, med 12.15 in 13.45 sledijo delavnice, ob 14.15 sv. maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof msgr. Alojz Cvikl, ter nato zaključno praznovanje in koncert Stična benda.

Na srečanju se bodo mladim na vsebinskih programih pridružili s. Katia Roncalli, priznana italijanska teologinja, dr. Milena Igličar, specialistka ginekologije, Toni Kukemberger, prejemnik nagrade za inovativni mladi kmet 2016, Simon Potnik, župnik v Slovenj Gradcu, Simon Purger, teolog in učitelj zgodovine, mag. Mojca Magdič, ustanoviteljica portal Katstik ter drugi gostje.

L. M.