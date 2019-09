V Yorkshiru tudi kopica Novomeščanov

Novo mesto - V nedeljo se bo Yorkshiru v Angliji začelo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Prva bo na vrsti mešana štafeta, nova disciplina, ki je na prvenstvih zamenjala moštveno vožnjo na čas, v kateri je novomeška Adria Mobil leta 2013 osvojila izjemno dvajseto mesto. Prvenstvo se bo nadaljevalo s preizkušnjami na čas - v ponedeljek mladinskimi, v torek za mlajše člane in članice in v sredo v kategoriji elite. V četrtek se bodo na cestni dirki pomerili mladinci, v petek mladinke in mlajši člani, v soboto članice, v nedeljo pa se bo prvenstvo končalo s cestno preizkušnjo članov v kategoriji elite.

V slovenski reprezentanci je tudi več Novomeščanov in sedanjih ter nekdanjih članov klub Adria Mobil. Med člani bodo tako nastopili tudi nekdanja člana moštva Adrie Mobil Primož Roglič in Grega Bole ter David Per, ki je tudi letos nastopal v rdeče-belo-modrem dresu novomeškega moštva. Med mlajšimi člani bosta od kolesarjev Adrie Mobil dres državne reprezentance nosila Žiga Horvat in Aljaž Jarc, mladinska vrsta pa bo v celoti sestavljena iz članov Adrie Mobil, v boj z vrstniki z vsega sveta pa se podajajo Boštjan Murn, Gal Glivar in Aljaž Colnar.

I. Vidmar