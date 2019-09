Temeljito obnovili Cankarjevo ulico

20.9.2019 | 09:20

Cankarjeva ulica v Krškem ima novo podobo. (Foto: Občina Krško)

Krajši dogodek so s pesmijo in plesom popestrili najmlajši iz Vrtca Krško, enota Kekec.

Krško - Občina Krško je v zadnjih letih pristopila k ureditvi ulic na Vidmu, včeraj pa so uradno namenu predali obnovljeno Cankarjevo ulico. Z obnovo 339 metrov ulice se je bistveno izboljšala prometna varnost, predvsem za pešce, so poudarili na krški občini.

Krški župan mag. Miran Stanko je povedal, da je prenova, ki je potekala od jeseni lani do julija letos, obsegala obnovo vseh komunalnih vodov, ureditev odvodnjavanja in pločnikov, postavitev novih klopi, družba Rudar pa je ob tem zamenjala še toplovod. Skupna vrednost naložbe je znašala 644 tisoč evrov, občina pa je iz evropskega kohezijskega sklada pridobila 94 tisočakov.

Novost na tej ulici so po zgledu drugih mestih označevalne table, ki promovirajo hojo. Na ta način želijo, kot so zapisali v sporočilu za javnost, opozoriti mimoidoče, kako blizu so ključne lokacije v mestu za pešce, hkrati pa popularizirati hojo ter opozoriti na učinkovitost in privlačnost hoje v urbanem okolju.

Pred obnovo Cankarjeve je Občina Krško na Vidmu v zadnjih letih obnovila tudi ulice Na Resi, Papirniško ulico, Zdolsko in Delavsko, za letošnjo jesen pa na Vidmu načrtuje še urejanje Rozmanove ulice, in sicer na odseku od Cankarjeve do Rozmanove št. 14, pa tudi dostopno ulico med stanovanjskimi bloki na Cankarjevi 1 in 1a, so navedli.

M. Ž., Foto: Občina Krško

