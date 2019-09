FOTO: V nov zeliščarski center vključeno tudi društvo Sonček

20.9.2019 | 08:20

V Zagradu zdaj že deluje nov Zeliščarski center JV Slovenije. Na sliki ljudske pevke Klasje, ki so obogatile otvoritveno slovesnost.

Veselje po rezanju traku - Damjan Stanonik, Nejc Goršin Fabjan in Jože Kapler.

Zeliščarski Damjana Majerle in Damjana Pirc

Prostori so zelo lepi, v glavnem opremljeni z lesom.

Grede z zelišči so del Zagraškega loga.

Pogostitev s pecivom

Blanka Matko in Damjana Pirc v novem zeliščarskem centru.

"Sončki" so se z veseljem predstavili z lutkovno predstavo o prašičku.

Zagrad - Škocjanski župan Jože Kapler, državni sekretar z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Damjan Stanonik in Nejc Goršin Fabjan iz Sončka - društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, so včeraj slovesno prerezali trak ob odprtju novega Zeliščarskega centra Jugovzhodne Slovenije v Zagradu pri Škocjanu.

V sodelovanju z društvom Sonček, Prostovoljnim gasilskim društvom Zagrad, Turističnim društvom Zagrad in mizarstvom BB-Bajt je Občina Škocjan namreč uspešno uresničila pomemben projekt, v okviru katerega je v ta namen uredila pomožno stavbo tamkajšnjega gasilskega društva - vzela jo je v najem za 25 let - ter v bližnjem Zagraškem logu, naravnem parku s krožno učno potjo, uredila zeliščne grede ter pri Rangusovi hiši zasadila vrtiček in sadno drevje. Skupaj bodo zasadili približno 40 zeliščnih rastlin, okrog sto pa je avtohtonih.

V zeliščarskem centru, ki so ga začeli urejati oktobra lani, so uredili prostor za sprejemnico, učilnico, manjši laboratorij, sušilnico, pakirnico za zelišča, manjšo prodajalno in sanitarije. Na otvoritveni dan sta zeliščarki Damjana Majerle in Damjana Pirc, ki sta pomagali pri oblikovanju programa centra in sta izvajali že tudi delavnice, pripravili na ogled razstavo več kot sto zdravilnih rastlin in zelišča

Pohvalna socialna nota

V centru želi občina po besedah župana Jožeta Kaplerja vzpostaviti izobraževalne, tržne, socialne in turistične mreže med zeliščarji, predelovalci ter uporabniki zelišč in drugimi vpletenimi, projekt pa je pomemben in edinstven tudi zaradi socialne note.

Vanj so namreč povabili in vključili ranljive skupine, kot so člani društva Sonček. Zasadili so grede z zelišči, pripravili prodajne izdelke in »upamo, da bomo sodelovali še naprej. Tu se čutimo toplo sprejete in vključene. To je za naše člane, ki ne najdejo v okolju zaposlitve, še kako pomembno, da s svojimi sposobnostmi še kaj doprinesejo družbi,« je na otvoritveni slovesnosti dejal Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček.

"Občina Škocjan je dokaz, da se s sodelovanjem da veliko narediti in da prepoznate pomembnost takih projektov. Zeliščarstvo postaja pomembna kmetijska panoga, socialna vključenost ranljivejših skupin pa je pohvale vredna," je Škocjančanom na otvoritvi dejal državni sekretar Damjan Stanonik.



Za vsebino zeliščarskega središča v Zagradu bo sprva skrbela škocjanska občina, ki je zato zaposlila eno delavko, Blanko Matko, v prihodnosti pa bodo morda ustanovili tudi javni zavod.

Pridobili denar

Škocjanski občini je partnerska naložba - brez davka je stala približno 200 tisoč evrov - uspela s pomočjo denarne podpore 40 tisoč evrov iz nevračljivih razpisnih sredstev za lokalni razvoj skupnosti, do katere so prišli s pomočjo Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina oz. z dobrim sodelovanjem z Razvojnim centrom Novo mesto.

Otvoritveno slovesnost so popestrile ljudske pevke Klasje, obiskovalci, ki so se po ogledu centra sprehodili še v Zagraški log, si ogledali nove gredice zelišč in park, pa so z zanimanjem prisluhnili lutkovni predstavi članov društva Sonček.Ti so ponudili svoje pecivo, ravno tako pa so se izkazali dijaki Srednje šole za gostinstvo iz Novega mesta, ki so pripravili degustacijo zeliščnih namazov in napitkov.

Besedilo in foto: L. Markelj

