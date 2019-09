Dojenček s helikopterjem v UKC

20.9.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 10.40 uri je poletel helikopter SV v spremstvu medicinskega osebja UKC Ljubljana v Brežice in iz tamkajšnje bolnišnice v UKC Ljubljana prepeljal dojenčka v inkubatorju.

Kombi iz blata ...

Ob 14.44 sta na Brezovici v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto s tehničnim posegom izvlekla kombinirano vozilo, katero je obtičalo v blatu.

... in sršene iz stanovanja

Ob 18.33 so posredovali gasilci PGE Krško na Zdolski cesti v Krškem, kjer so iz stanovanja s tehničnim posegom odstranili osje gnezdo.

Zagorelo v preši in v kurilnici

Ob 7.56 so gasilci PGD Kočevje pogasili osebno vozilo, ki je zagorelo v preši na avtoodpadu v Mahovniku v občini Kočevje.

Ob 21.17 je v naselju Retje v občini Loški Potok zagorelo v kurilnici v stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Retje in Hrib Loški Potok, ki so pogasili požar, ki je zajel zložena drva ob peči. Prezračili so tudi zadimljene prostore. Nastala je materialna škoda, saj je uničena električna inštalacija.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU na izvodu 3 Desno Gosenar;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu smer Grič-Rom.

Madzorništvo Metlika obvešča, da bo od 6.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod Vrstne hiše.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE 1;

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE 1953.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 6.30 do 7.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC DOLENJA VAS 1;

- od 7.30 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROGOVILA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Križe -nizkonapetostni izvod proti Velikemu Dolu predvidoma med 8.30 in 11. uro; na nadzorništvu Sevnica na območju TP Brunk predvidoma med 7.30 in 10. uro.

M. K.