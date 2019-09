Razstavljeno Matejevo gledališče v likovni podobi

20.9.2019 | 11:00

Matej Filipčič

Brežice - Sinoči so v dvorani ob grajskem dvorišču v Posavskem muzeju v Brežicah odprli razstavo brežiškega rojaka Mateja Filipčiča Melanholija (gledališki objekt), v kateri Matej združuje scenske elemente dveh gledaliških predstav, za kateri je oblikoval sceno. V razstavi je scenske elemente obeh predstav prerazporedil in jih tako preoblikoval v likovne eksponate ter z njimi ustvaril na nek način tridimenzionalno sliko. Razstavo je odprla direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, glasbena gostja odprtja razstave pa je bila Nuška Drašček.

Matej Filipčič je po svoji osnovni izobrazbi arhitekt. Po diplomi na arhitekturi pa je študij nadaljeval na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in si za poklic izbral režijo, scenografijo in delo producenta. V času študija je tudi sam nastopal kot performer v več neodvisnih gledaliških in plesnih predstavah, že skoraj dvajset let pa ustvarja tudi lastne avtorske gledališke projekte, ki jih zadnja leta predstavlja tudi skozi galerijske predstavitve, kakršna je sinoči odprta v brežiškem gradu.

I. Vidmar

