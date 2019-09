Ukradli clia

20.9.2019 | 10:00

Foto: Arhiv DL

Na Seidlovi cesti v Novem mestu je v noči na četrtek nekdo s parkirišča ukradel Renault clia, črne barve, registrskih oznak NM SU 089.

V Češnjevku na območju Trebnjega pa je sinoči nekaj po 19. uri neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je tobačne izdelke in lastnika oškodoval za 150 evrov.

Maročana sta se skrivala na podestu vagona

Policisti PMP Dobova so včeraj na vstopu v Slovenijo pri mejni kontroli tovornega vlaka, ki je prevažal žito, na podestu vagona odkrili dva državljana Maroka, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli Sirca

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Tribuč izsledili in prijeli dva državljana Sirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

M. Ž.