FOTO: Dan brez avtomobila trg napolnil z otroškim veseljem

20.9.2019 | 13:00

Za gasilske igre so poskrbeli člani PGD Šmihel.

Otroci so danes med igro spoznali, kako poskrbeti za boljšo varnost v prometu.

Novo mesto - Današnje dopoldne je bilo na zgornjem delu Glavnega trga rezervirano za majhne nogice in vse vrste koles, razen avtomobilskih. Tudi ob letošnjem Dnevu brez avtomobila, ki so ga večinoma obiskali otroci tukajšnjih vrtcev in nekaj šolarjev, so se predstavila različna društva, od planinskega do prostovoljnega, pa gasilci, policisti, reševalci, vrsta športnih društev in ostalih organizacij, ki bdijo nad varnostjo v prometu. Tudi letos je program povezoval Rado Trifkovič, ki je otroke navdušil še za tekmovanja v gašenju z gasilski opremo, menjavi zračnic ipd..

Kako je bilo, si lahko ogledate v galeriji spodaj.

Tekst in foto: M. M.

Galerija