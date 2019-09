Tudi malčki so bili brez avtomobila

20.9.2019 | 17:40

Člani društva Telovaj so sredi ceste razgibali mlade udeležence dneva brez avtomobila. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Kot je običaj, so v Krškem dan brez avtomobila obeležili s prireditvijo za najmlajše v starem mestnem jedru na začetku Ceste krških žrtev. Krškemu naraščaju so se predstavili gasilci, reševalci ekipe nujne medicinske pomoči iz krškega zdravstvenega doma, policisti, mestni redarji, Kulturno društvo Fabularij s pravljico, sodelovali pa so tudi člani Športnega društva Telovaj in Kluba posavskih študentov. Za varnost ob zapori ceste so poskrbeli upokojeni člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Krško.

I. V.

Galerija