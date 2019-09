Laskavi naziv najbolj kulturna šola leta v Posavje

20.9.2019 | 18:00

Najbolj kulturna šola leta 2019 je OŠ Boštanj. Laskavi naziv jim je podelil direktor JSKD mag. Marko Repnik.

Ravnateljica OŠ Mokronog Zvonka Kostrevc

Gostiteljica OŠ Mokronog in JSKD kot organizator projekta sta pripravila čudovito prireditev.

Mokronog - Osnovna šola Boštanj je postala najbolj kulturna šola leta 2019. Laskavi naziv so ji podelili danes v Mokronogu, kjer so pripravili zaključno prireditev projekta Kulturna šola, saj so lani za najbolj kulturno šolo razglasili Osnovno šolo Mokronog. Med enajstimi nominirankami so bile z našega konca še OŠ Grm iz Novega mesta, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠ Vinica.

Ravnateljica OŠ Boštanj, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 236 učencev, Vesna Vidic Jeraj je dejala, da jim to priznanje ogromno pomeni in je tudi potrditev minulega dela. »S tem, ko smo se prijavili, smo naredili tudi nekakšno inventuro, kaj vse smo v preteklosti naredili. Ob tako hudi konkurenci nismo pričakovali, da bomo osvojili laskavi naslov. Zavedamo se, da je to tudi obveza za nadaljnje delo,« je dodala. Ob tem je pohvalila OŠ Mokronog za čudovito pripravljeno prireditev.

Organizator omenjenega projekta, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), je podelil še nekatera druga priznanja za različne kategorije. Naj kulturna šola leta 2019 v kategoriji male šole in podružnične šole je postala OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, naj kulturna šola v kategoriji srednje velike šole je OŠ Vransko-Tabor, naj kulturna šola v kategoriji velike šole je OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, priznanje za posebne dosežke na področju zborovske dejavnosti je prejela OŠ Grm Novo mesto, priznanje za posebne dosežke na področju gledališke dejavnosti OŠ Angela Besednjaka Maribor, priznanje za posebne dosežke na področju lutkovne dejavnosti OŠ Miklavž pri Ormožu, priznanje za posebne dosežke na področju folklorne dejavnosti Vzgojno-Izobraževalni zavod II. osnovna šola Rogaška Slatina, priznanje za posebne dosežke na področju likovne dejavnosti OŠ Grm Novo mesto, priznanje za pomemben doprinos na področju varovanja kulturne dediščine OŠ Košana, priznanje za pomemben doprinos na področju kulturne vzgoje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Dom Antona Skale Maribor, priznanja za spodbujanje izobraževanja mentorjev na področju kulturno-umetnostne vzgoje pa so se razveselili na OŠ Vinica.

S projektom Kulturna šola si JSKD prizadeva predstaviti najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse, so navedli v sporočilu za javnost. Dodali so, da želijo, da bi bil projekt spodbuda za tiste šole, ki obšolskim kulturnim dejavnostim ne posvečajo dovolj pozornosti, in hkrati priložnost, da bi imeli vsi učenci, ne glede na to, katero šolo obiskujejo, možnost izbiranja med čim bolj kakovostnimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi.

Besedilo in fotografije: R. N.

