Krških zelencev je čedalje več

20.9.2019 | 20:30

Prvi so se z novimi kolesi zapeljali dijaki Šolskega centra Krško – Sevnica. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Krško je danes uradno dobilo prvo od štirih novi postajališč za brezplačno izposojo koles in s tem še prva od petindvajsetih novih koles, s katerimi se lahko uporabniki do štirinajst ur na teden s pametno kartico vozijo po Krškem in okolici, tudi do Brestanice, ki bo pri gostilni Pečnik prav tako dobila tako postajo kot tudi kolesa za izposojo. Krajšo slovesnost pri novem postajališču za izposojo koles pri krškem zdravstvenem domu so danes pripravili dijaki Šolskega centra Krško – Sevnica, ki so se tudi prvi zapeljali z novimi kolesi.

V Občini Krško so avtomatiziran sistem brezplačne izposoje koles vzpostavili predlani jeseni, poimenovali pa so ga Krčan. Kolesa so bila od tedaj na voljo pri železniški postaji v Krškem, na parkirišču pri Občini Krško ter pri Šolskem centru Krško - Sevnica, tem postajališčem pa se letos pridružujejo postajališča v Zatonu pri garažni hiši, na parkirišču Zdravstvenega doma Krško, pri Sparu na Vidmu in parkirišču pri tovarni Vipap ter v okviru evropskega projekta Povezani s Savo v Brestanici na parkirišču pri gostilni Pečnik. Za širitev tega sistema je občina pridobila evropska sredstva.

Občani si lahko brezplačno izposojajo kolo za štirinajst ur vožnje tedensko, za izposojo pa se morajo najprej z osebnim dokumentom registrirati in pridobiti kartico v sprejemni pisarni Občine Krško, na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, v Mestnem muzeju Krško ali na infotočki Tržnice Videm.

Imetnikov pametnih kartic, ki si redno izposojajo kolesa, je blizu 250, nova postajališča pa bodo to število najbrž hitro vsaj podvojila, tako kot se je več kot podvojilo tudi število koles za izposojo. Do sedaj je bilo na voljo petnajst koles, z novimi postajami pa jih bo na volj skupno štirideset. V dogovoru s sosednjo Občino Brežice bi si lahko uporabniki iz Krškega izposodili oziroma vrnili kolo tudi v Brežicah in nasprotno, saj sta sistema izposoje identična. V prihodnosti načrtujejo tudi nabavo električnih koles, kar obstoječi sistem izposoje oziroma obstoječe postaje že omogočajo.

I. Vidmar

