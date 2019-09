Uspešno oživljanje; iz stanovanja je smrdelo

20.9.2019 | 18:15

Dopoldne je na cestišču v Ulici Marjana Kozine v Novem mestu prišlo do razlitja dizelskega goriva. Gasilci GRC Novo mesto so madež na površini okoli 4 kvadratne metre nevtralizirali z vpojnimi sredstvi in ga počistili.

Ob 17. uri se je v potoku Težka voda pri Lebanovi ulici v Novem mestu pojavil naftni madež. Gasilci GRC Novo mesto so na gladino potoka postavili lovilna črevesa in pivnike. Obveščene so bile pristojne službe.

Smrad iz stanovanja

Okoli 14. ure je na število 112 poklical občan, ki je povedal, da iz stanovanja v ulici Nad mlini v Novem mestu močno smrdi. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto, ki so s tehničnim posegom odprli vrata. Ugotovili so, da je stanovanje prazno. Zaradi izpada električne energije se je vsebina zamrzovalne skrinje odtalila, zato se je širil smrad.

Reanimacija

Malo po deseti uri so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri reanimaciji in prenosu obolele osebe iz četrtega nadstropja večstanovanjskega objekta v reševalno vozilo. Reševalci NMP Krško so osebo po uspeli reanimaciji prepeljali v UC SB Brežice.

Z vrvno tehniko

Okoli poldneva so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe z vrvno tehniko iz 3. nadstropja večstanovanjskega objekta. Reševalci NMP Sevnica so osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Celje.

