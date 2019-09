Stara doba v svežem sijaju

21.9.2019

Gorazd Kovač (levo) in Janez Valant (Foto: M. L.)

Drago in Eva Mesič ter seveda kuža Rubi, vsi iz Jeep cluba Ljubljana, ob Dodgeu, letnik 1941. (Foto: M. L.)

Včasih se je cela družina peljala na dopust s takim avtomobilom. (Foto: M. L.)

Tržišče - Klub ljubiteljev starodobnih vozil Hrast Tržišče je z nedavno slovesnostjo v Tržišču proslavil dvajsetletnico delovanja in ob tej priložnosti prejel listino občine Sevnica. Na prireditvi so posebej pozdravili Janeza Valanta, enega od petih ustanoviteljev, ki je bil tudi pobudnik za nastanek kluba.

Dogodka so se udeležili številni lastniki in ljubitelji starodobnikov, ki so tako predstavili zgledno ohranjene in obnovljene osebne avtomobile, kombije, motorje in tudi vojaška vozila in opremo. Klub ljubiteljev starodobnih vozil Hrast Tržišče po besedah njegovega predsednika Gorazda Kovača šteje trenutno okrog 160 članov.

Zakaj je Hrast pomemben za danes in jutri? Zakaj so ob jubileju kluba Hrast nekateri pomislili na Normandijo v drugi svetovni vojni? O tem lahko berete v daljšem zapisu o jubileju Kluba ljubiteljev starodobnih vozil Hrast Tržišče v novi številki Dolenjskega lista.

M. L.

