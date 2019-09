Namesto avtomobilov na cesti otroci

21.9.2019 | 08:20

Otroci so danes med igro spoznali, kako poskrbeti za boljšo varnost v prometu.

Še posebno zanimiv je bil prikaz nudenja pomoči v primeru prometne nesreče, ki so ga gasilci PGD Trebnje pripravili skupaj s policisti in trebanjskim zdravstvenim domom.

Trebnje - V sklopu Evropskega tedna mobilnosti so tudi v Trebnjem včeraj pripravili dogodek Dan brez avtomobila, ko vrsta občin, organizacij, ustanov in tudi gospodarskih družb javnost opozarja na okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Cesto v središču mesta so od križišča pri cerkvi pa do krožišča pri Kmetijski zadrugi Trebnje zaprli za promet, tako da so se na njej lahko brezskrbno igrali otroci, ki so jo tudi porisali s kredami.

Živahnega dopoldanskega dogajanja v mestnem jedru so se udeležili vrtičkarji in šolarji, ki so jih poučili o varnosti v prometu, predstavili pa so se tudi gasilci, reševalci ekipe nujne medicinske pomoči iz trebanjskega zdravstvenega doma, policisti in še nekateri drugi, tudi letos pa so prikazali reševalno vajo v primeru prometne nesreče. »Takšna vaja je zelo zanimiva za vse, ki si jo pridejo ogledat, kajti prikazani so vi postopki, od razreza avtomobila do reševanje poškodovanega in njegove oskrbe. Številnim se to vtisne v spomin, kajti ni prijetno, če pride do prometne nesreče, zato previdno za volanom,« je povedal predsednik PGD Trebnje Lovro Hren.

Evropski teden mobilnosti so v Trebnjem začeli s ponedeljkovo razigrano in poučno predstavo Tri kepice prometa, ki so si jo ogledali otroci iz vrtca Mavrica Trebnje, v torek so pripravili regijski posvet z naslovom S hojo do zdravja, v nedeljo pa se kolesarji lahko udeležite družinskega kolesarjenja po vinogradniški gori Lisec.

Župan Trebnjega Alojzij Kastelic pravi, da je Evropski teden mobilnosti pomemben projekt, ki se mu zadnja leta pridružujejo tudi v trebanjski občini. »Sprememba mišljenja in navad prihaja z novimi generacijami. Če jih bomo navadili, da gredo tudi nekaj minut peš, bo v prihodnje promet bolj urejen, kot je danes,« meni Kastelic. Občina si že dlje časa prizadeva zmanjšati promet v središču mesta in kot je dejal župan, nameravajo tam v kratkem uvesti območje omejene hitrosti, in sicer na 30 kilometrov na uro. »Voznikom se bo bolj splačalo, da gredo po obvoznici. V naslednjih mesecih bomo sprejeli strategijo prometa in čakajo nas kar velike spremembe,« še dodaja.

Besedilo in fotografije: R. N.

