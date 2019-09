Potem se je pa vse ustavilo

21.9.2019 | 09:45

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - S sinočnjima tekmama v Novem mestu med Krko in Koprom in v Trebnjem med Trimom in Rikom Ribnico je bila odigrana polovica tretjega kroga v prvi rokometni ligi NLB.

Novomeščanom po uspehu v prvem krogu, ko so sezono začeli z zmago nad Mariborom, in pričakovanem porazu na gostovanju v Velenju sinoči ni uspelo nadaljevati po načrtih. V prvem polčasu so sicer gostom iz Kopra, ki do prihoda v Novo mesto to sezono še niso osvojili točke, jasno pokazali, kaj je njihov cilj, in ob polčasu povedli s 14:10, ter dobro igro nadaljevali tudi na začetku drugega polčasa, ko so po petih minutah že vodili s 17:12. Vse je kazalo na sorazmerno lahko zmago, ko so fantje v zelenem nerazumljivo popustili, gostje iz Kopra pa so zmedo v organizaciji igre Novomeščanov s pridom izkoristili. Delni izid o konca tekme 17:6 pa pove vse. Novomeški trener Zarabec je sicer skušal fante spraviti v red z minutami odmora, a razigranih Primorcev se ni dalo več ustaviti. V četrtem krogu bo Krka igrala v gosteh s Celjem Pivovarno Laško.

Tudi Trebanjci so tekmo z Ribničani začeli dobro, kar nekaj časa držali korak s favoriziranimi gosti, v enajsti minuti z zadetkom Dina Hamidovića povedli s 6:5, potem pa so tekmeci začeli počasi prevzemati vajeti igre v svoje roke in deset minut kasneje povedli s 13:8 ter potem varno razliko ohranili do konca tekme.

V četrtem krogu bo Riko igral doma z Velenjem, Trimo pa v gosteh s Slovenj Gradcem 2011.

Krka : Koper 23:29 (14:10)

Krka: Avsec 2, Pršina 1, Hvastija, Irman 2, Jakše 4 (1), Gorela 1, Plut, Klemenčič, Rašo 4, Batagelj 1, Brajer, Kukman 4 (3), Windischer, Matko, Kete 4 (2).

Koper: Dolenc, Žagar 5, Avsec 1, Krečič 7 (3), Konjević, Moljk 1, Smolnik, Sokolič 7, Guček 3 (1), Marić 1, Makuc 2, Planinc, Stopar, Dobaj 1, Breznikar 1.

Sedemmetrovke: Krka 7 (6), Koper 5 (4).

Izključitve: Krka 16, Koper 8 minut.

Trimo Trebnje : Riko Ribnica 23:26 (11:17);

Trimo: Tomić, Brana, Rašo 2, Didovič 2, Seferović, Dobovičnik, Hamidović 7 (5), Kotar 1, Kmet, Udovič 4 (1), Sašek, Šešić 2, Grbić 1, Redek, Horžen, Cirar 3.

Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 2, Horvat 4, Vujačić, Žagar 2, Knavs 3, Ilc, Ranisavljević 4, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan 3 (2), Klarič, Cimerman, Pucelj 2, Tomšič 3.

Sedemmetrovke: Trimo 8 (6), Riko 3 (2).

Izključitve: Trimo 8, Riko 8 minut.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 6, 2. Riko Ribnica 6, 3. Trimo Trebnje 4, 4. Urbanscape Loka 3, 5. Koper 3, 6. Gorenje Velenje 2, 7. Jeruzalem Ormož 2, 8. Krka 2, 9. Dobova 2, 10. Slovenj Gradec 0, 11. Maribor Branik 0, 12. Butan Plini Izola 0.

I. Vidmar

