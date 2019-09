Parkirišče je za en dan postalo izobraževalno zabavišče

21.9.2019 | 10:40

Črnomaljsko mestno jedro je spet oživelo.

Črnomelj - Evropski teden mobilnosti se je v Črnomlju zaključil včeraj zvečer s prireditvijo Igraj se v mestu – Dan brez avtomobila, ki je sicer trajala ves dan. Različni dogodki v okviru tedna mobilnosti pa so se vrstili ves teden.

Parkirišče ob gradu in ulica v starem mestnem jedru sta se za en dan spremenili v igrišče in prostor za druženje, saj so pripravili park(iriščno) telovadnico, park(iriščni) teater, park(iriščni) bazar in park(iriščno) zabavišče. V Črnomlju ocenjujejo, da je ves dan prireditev obiskalo več kot 1.000 ljudi.

Predstavili so se domači rokodelci, pridelovalci različnih prehrambnih izdelkov in Center za krepitev zdravja. Posebno pozornost so namenili otrokom, prav nič manj pa je niso namenili izobraževanju o pomenu hoje, kolesarjenja, gibanja, plezanja, varnosti v prometu, čistih rok ter vplivu alkohola. V spremstvu Policijske postaje Črnomelj in Kolesarskega društva Črnomelj so se ljudje lahko udeležili tečaja varne vožnje s kolesi po mestu in obvoznici. Krajinski park Kolpa pa je ponudil testno vožnjo z električnimi kolesi.

Zjutraj je društvo Šola zdravja pripravilo že 2.021. vajo, sledila pa je otroška predstava Jaka v prometu, ki si jo je ogledalo več kot 600 otrok iz več šol in vrtca. Za sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti so bile šole in vrtec nagrajeni s kolesi za kolesarske izpite in družabne igre.

Prireditev, katere osrednji cilj je bilo spodbujanje trajnostne mobilnosti in obujanje mestnega jedra, se je v večernih urah prelevila v park(iriščno) zabavišče, na katerem so nastopili Andrejeva druščina in Preloški muzikanti.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

