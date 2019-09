Prodajo v modni industriji kroji tudi vreme

21.9.2019 | 09:40

Vir: Lisca, arhiv DL

Sevnica - Prodaja skupine Lisca, ponudnice pretežno ženskega perila in kopalk lastnih blagovnih znamk, ki v matični in hčerinskih družbah v osmih državah zaposluje 750 ljudi, je ob polletju dosegla 19,9 milijona evrov, s čimer je primerljivi lanski izid presegla za dva odstotka. Skupina Lisca je hkrati ustvarila 2,45 milijona evrov dobička iz poslovanja.

Generalni direktor Lisce Marko Ninčević je za STA povedal, da je na njihovo polletno oz. sezonsko prodajo najbolj negativno vplivalo aprilsko in majsko deževje, sicer pa so pri polletnem dobičku iz poslovanja (EBIT) dosegli nekaj več kot 10-odstotno rast.

Glede na zaznano ohlajanje na nekaterih zahodnih in vzhodnih trgih, "ki že vpliva na razpoloženje potrošnikov in veleprodajne kupce", si skupina Lisca ob koncu leta obeta poslovanje na vsaj lanski ravni ali kakšen odstotek več kot lani, je dodal.

Sicer pa se letos oz. podobno kot lani srečujejo "z zelo hitro rastočimi stroški". Ninčević je hkrati opozoril na rast spletne prodaje. Lisca je namreč lani zabeležila 32-odstotno rast spletne prodaje, ki je dosegla približno osem odstotkov celotne. Letos se ta rast nadaljuje in se približuje devetim odstotkom celotne prodaje.

V skupini Lisca so za naložbe lani odšteli približno 1,3 milijona evrov, približno štiri petine tega zneska so vložili v prenovo trgovin. Za letošnje naložbe načrtujejo približno enak znesek. Lisca se sicer vsakih pet do šest let loti prenavljanja svojih trgovin, je pristavil.

Lisca, ki na domačem trgu proda približno petino svojih izdelkov, ima v Sloveniji 26 svojih in franšiznih prodajaln, skupaj z drugimi državami jih ima 128. Lani so nove odprli v vojvodinskem Novem Sadu, dve na Češkem in eno na Slovaškem, letos so novo odprli v Banjaluki v BiH in se lotili več trgovinskih prenov.

Lisca približno 60-odstotkov proda na domačem in trgih nekdanje Jugoslavije, preostalo pa drugje. Med svoje zahodne strateške trge uvrščajo Italijo, Nemčijo, Nizozemsko in Španijo, med vzhodne Rusijo, Češko ter zanje tradicionalno zelo pomembne trge nekdanje Jugoslavije. Skupaj prodajajo v približno 30 državah. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije in v Sloveniji devet desetin blaga prodajo v lastni maloprodajni mreži.

Pri zaposlovanju Lisca sicer zadnja leta optimizira število zaposlenih in pri naravnem odlivu nadomešča predvsem ključni strokovni kader. Ob koncu preteklega leta je skupina tako zaposlovala 800 ljudi, njihovo število pa se je ob polletju spustilo na 750.

V Sloveniji je ob polletju skupaj z delavci sevniškega invalidskega podjetja Inde zaposlovala približno 250 ljudi oz. približno 220 v matični Lisci in preostanek v Indeju, v hčerinskem Inpletu pa še dodatnih nekaj manj kot 100, je še navedel Ninčević.

Skupino Lisca, ki se uvršča v modno industrijo, poleg matičnega sevniškega podjetja sestavljajo še sevniško hčerinsko podjetje Inplet, Liscino proizvodno podjetje v Srbiji ter njene prodajne hčerinske družbe v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skopju, Münchnu, Pragi in Moskvi.

B. B.