Trajnostno mobilnih vse več krkašev

21.9.2019 | 19:00

Številni krkaši iz Slovenije in 16 držav so se včeraj na delo odpravili na okolju bolj prijazen način.

Novo mesto - V dejavnosti evropskega tedna mobilnosti se že četrto leto zapored vključujejo tudi v farmacevtski družbi Krka, kjer so sodelavce tako v Sloveniji kot v tujini povabili, da se v petek, 20. septembra, v čim večjem številu pridružijo Krkinemu dnevu brez avtomobila.

Odzvali so se številni krkaši doma in po svetu, ki so se na delo odpravili peš, s kolesom, javnim prevozom ali pa so se dogovorili za skupno vožnjo.

"Zavedamo se, da ni vseeno, kakšen svet bomo pustili prihajajočim generacijam, zato si želimo že zdaj spremeniti potovalne navade na delo ter z dobrimi zgledi prispevati k ohranjanju bolj zdravega življenjskega okolja," so ob dnevu brez avtomobila sporočili iz Krke, kjer se število tistih, ki sodelujejo v akciji, vsako leto povečuje. Za alternativni prihod na delo se je letos v primerjavi s prvim letom akcije odločilo kar trikrat več sodelavcev.

NE LE EN DAN V LETU



V Krki so oblikovali tudi lasten Mobilnostni načrt, s katerega ključni cilji so zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov za prevoz na delo, prispevati k večji prometni varnosti in kakovosti zraka ter zmanjšati prometno obremenitev na vpadnicah in na območju mest. "Usmerjeni smo k trajnostni mobilnosti in zdravju, obenem pa pomagamo tudi lokalnim skupnostim uresničevati programe, usmerjene v trajnostni razvoj," poudarjajo v Krki.

Na interni spletni strani so tako zasnovali spletno mesto Mobilnost, prek katerega se sodelavci dnevno dogovarjajo za skupne vožnje na delo, podprli pa so tudi projekt uvedbe novomeškega sistema za izposojo koles GONM, kjer so donirali sredstva za eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi mesti. Skrbijo tudi za zadostno število parkirnih mest za kolesa, o pomenu trajnostne mobilnosti sodelavce osveščajo z objavami v internih medijih, prilagodili pa so se tudi razvoju električnih vozil, saj so v Ločni postavili dve polnilni postajaji za tovrstna vozila. Uporabljajo ju lahko tako zaposleni kot tudi poslovni partnerji in Krkini obiskovalci. Del odgovornega ravnanja v skrbi za čistejši zrak je tudi uporaba petih električnih vozil, ki jih sodelavci uporabljajo za potrebe različnih servisno-storitvenih dejavnostih na Krkinih lokacijah na širšem območju Novega mesta, Šentjerneja in Krškega.

B. B.

Vir fotografij: Krka