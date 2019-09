Avto nasedel na cvetličnem koritu

21.9.2019 | 19:30

Ob 9.19 se je na Planinski cesti v Sevnici pripetila prometna nesreča v kateri so trčila tri osebnih vozil. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, na enem od vozil odklopili baterijo in vozilo, ki je nasedlo na cvetlično korito izvlekli nazaj na cestišče. Do izteka motornih tekočin ni prišlo, prav tako pa v nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 7.54 je na Cesti 4. julija v Krškem iz enega od stanovanj v večstanovanjskem objektu iztekala voda. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč upravljavcu stanovanj Rudar Senovo. Ker lastnika stanovanja ni bilo doma, se bo pa kmalu vrnil,so v podpostaji izpustili vodo in s tem preprečili nadaljnje iztekanje.

Ob 10.36 so gasilci PGE Krško posredovali na Gozdni poti v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, kjer so s pomočjo tehničnega vozila preprečili, da bi pri odstranitvi močno visečega drevesa, le-to med žaganjem padlo na gospodarski objekt.

B. B.