V Stični 5000 mladih katolikov

21.9.2019 | 19:40

Alojzij Cvikl

Borut Pahor

Stična - Zavod Katoliška mladina in Slovenska škofovska konferenca sta pri samostanu v Stični danes pripravili celodnevno 38. narodno srečanje katoliške mladine Stična mladih 2019. Srečanje, ki se ga običajno udeleži več tisoč mladih iz Slovenije in zamejstva, je potekalo pod geslom Tukaj sem, zgodi se! Obiskal ga je tudi predsednik republike Borut Pahor.

Po podatkih prirediteljev so vsebinsko izhodišče za letošnje srečanje povzeli po papeževi poslanici, ki jo je ta napisal ob letošnjem svetovnem dnevu mladih v Panami, z njim pa želijo mlade spodbuditi, "naj imajo odprto srce za Božji glas".

Tokrat so našteli približno 5000 mladih z vseh koncev Slovenije, nekateri so prišli z vlakom, drugi z osebnimi avtomobili, kar 200 pa jih je v Stično priromalo peš ali s kolesom.

Mlade sta pozdravila voditelja Polona Mežnar in Rok Škrlep, nato pa so lahko izbirali med udeležbo na treh različnih programih, ki so jih naslovili Vnemi me, Nauči me in Opogumi me.

Dogajanje so obogatili italijanska teologinja Katia Roncalli, specialistka ginekologije Milena Igličar, upravnik Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec Simon Potnik, podjetnik in vodja bencinske črpalke OMV Dravograd Drago Borković, teolog in učitelj zgodovine Simon Purger, ustanoviteljica portala KatStik Mojca Belcl Magdič in drugi gosti.

Po kosilu so lahko izbirali med 21 različnimi delavnicami, ki so jih pripravile različne organizacije in skupnosti.

Osrednji dogodek je bila maša, ki jo je letos daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Mlade je nagovoril s pridigo, v kateri je poudaril, da je Stična mladih priložnost za vsakoletno srečanje, nabiranje novih spodbud in moči, prav tako pa z njo raste Cerkev, ki ravno z mladimi dobiva mlajši obraz, poln življenja in optimizma. Mlade je spodbudil, da sprejmejo odločitve in jih ne prelagajo iz leta v leto, so sporočili organizatorji.

Popoldne se je mladim pridružil in jih nagovoril tudi predsednik Pahor. Spodbudil jih je, naj bodo pogumni, vztrajni, edinstveni v svoji osebnosti ter pazijo drug na drugega.

V popoldanskem delu srečanja so pripravili še različne delavnice, vsaka od teh pa je na svoj način podala sporočilo letošnjega srečanja. Sledila sta še zaključno praznovanje in koncert Stična benda.

Stično mladih so obiskali tudi slovenski škofi in predstavniki drugih krščanskih cerkva. Pripravili so tudi tržnico s predstavitvenimi stojnicami organizacij, gibanj in redovnih skupnosti.

Srečanje Stična mladih z izjemo leta 1999, ko je Slovenijo obiskal papež Janez Pavel II., poteka neprekinjeno od leta 1981. Tam se vsako leto zbere več tisoč mladih, ki skupaj praznujejo svojo vero, mladost in veselje, priprava in izvedba letošnjega srečanja pa je delo nekaj več kot 150 prostovoljcev. Tem sta se danes pridružila še Zbor Stične mladih, ki šteje 55 članov, in širša tehnična ekipa z 20 prostovoljci. Letošnje srečanje je tako skupaj pripravilo približno 250 mladih ustvarjalcev.

B. B.

Foto: Rok Lužnik in Tadej Velenšek