S prevozom je hotel pomagati bolni hčerki

22.9.2019 | 19:30

Novo mesto - Ob poplavi obvestil, da policisti dejansko vsak dan primejo kakega izmed organizatorjev nezakonitih prevozov migrantov čez slovensko ozemlje, se zdi, da se s tem ukvarja že vsak, ki ima pet minut časa.

Priložnost za hiter zaslužek je v tej »dejavnosti« videl tudi 30-letni Pakistanec z začasnim naslovom v Italiji Jahangir Muhammad. 20. junija letos je ob 8. zjutraj v svojo opel zafiro na območju Vinice naložil sedem rojakov, ki so pred tem nezakonito prečkali slovensko-hrvaško mejo. Cilj potovanja je bila Italija, a prav daleč niso prišli. Po vsega nekaj metrih vožnje je skupino ustavila slovenska policija in voznika skupaj z migranti prijela.

Kot je Muhammad med preiskavo povedal policistom, se je pred odhodom v Slovenijo z neznano osebo dogovoril, da ob plačilu 1.000 evrov iz Bele krajine v italijansko Gorico odpelje skupino tujcev. Ti so v Slovenijo prišli iz Bihaća v Bosni in Hercegovini, na pot so se odpravili 14. junija, hodili so peš, pri tem pa so si pomagali z navigacijo na telefonih. Telefonsko številko Muhammada, ki jih je prišel iskat v Sloveniji, so dobili že v Bihaću. Preden so se odpravili na pot, so moškemu, ki je opravljal vlogo posrednika, plačali med 80 in 150 evrov, ko bi prišli v Italijo, pa bi vozniku plačali še vsak po 250 evrov.

Da se na območju, na katerem so bili prijeti, nekaj dogaja, so slovenski policisti posumili zaradi dima, ki so ga občani opazili med Vinico in vasjo Perudina. Na kraj je prišel policist s službenim psom, ki ga je sled hitro pripeljala v bližino regionalne ceste Vinica–Črnomelj. Ko je pregledoval gozd ob cesti, je slišal zvoke hoje in zapiranja avtomobilskih vrat. Stekel je na cesto in opazil avtomobil, poln oseb temnejše polti, ki je ravnokar speljal. Čeprav je bil sam, mu je vozilo uspelo ustaviti, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi drugi policisti.

Muhammad je dejanje priznal že med preiskavo, kar mu je novomeška okrožna sodnica Mojca Hode štela kot olajševalno okoliščino. Višji državni tožilec Srečko Hočevar je zanj ob priznanju sprva predlagal 6-mesečno zaporno kazen in 3.000 evrov zapora, a se je izkazalo, da Muhammad do prihoda na sodišče na fiduciarni račun svojega odvetnika dogovorjene denarne kazni ni nakazal, zato je tožilec predlog povečal na eno leto zapora in 5.000 evrov kazni.

Kot je Muhammad povedal na sodišču, denarja za plačilo kazni ne on ne njegova družina nimata, saj vse, kar imajo, porabijo za zdravljenje hčerke, ki se je rodila s hudo srčno napako in ki z njegovo ženo še vedno živi v Pakistanu. Prav zaradi tega se je tudi lotil tihotapljenja ljudi, saj jim je začelo zmanjkovati denarja za zadavljenje. »Ker nismo imeli denarja, so hči predčasno odpustili iz bolnišnice. Žena, ki je bila noseča, takrat od žalosti tri dni ni nič jedla, njeno zdravstveno stanje se je poslabšalo in pozneje je celo izgubila otroka. Žena sicer berači in mesečno na ta način zbere okoli 200 evrov, samo za zdravila pa vsak mesec potrebujemo kakih 600 evrov,« je svojo žalostno zgodbo na sodišču pripovedoval Muhammad, ki je v Italijo prišel z delovnim vizumom, a je pred časom ostal brez dela.

»Prvič v življenju sem počel kaj takega, nikoli se nisem ukvarjal s kriminalom. Prosim, dajte mi še eno možnost in mi dovolite, da čim prej pomagam hčerki,« je prosil sodnico Hodetovo, njegov odvetnik Jurij Gros pa je sodišču dostavil tudi potrdilo o težkem zdravstvenem stanju njegove hčerke.

Sodnica je prošnje delno uslišala, saj mu je na koncu dosodila milejšo kazen od tiste, ki jo je predlagal tožilec, in sicer osem mesecev zapora in 3.500 evrov denarne kazni, ki jih bo Muhammad najverjetneje odslužil z dodatnimi 70 dnevi zapora.

»Verjamem, da ste dejanje izvršili zaradi težkih socialnih okoliščin in da bolna hči potrebuje zdravljenje. A storili ste kaznivo dejanje, ki ga država Slovenija obravnava z vso resnostjo. Gre tudi za zavrženo dejanje, saj sodelujete v mreži sprovajalcev, ki izkoriščajo stisko migrantov, zato kaj drugega kot zapor ne more priti v poštev,« je pojasnila Hodetova in Muhammadu prisodila tudi stransko kazen izgon tujca iz države za obdobje petih let.

Boris Blaić