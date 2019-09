Gorele saje v dimniku in ob njemu greda

22.9.2019 | 08:05

Foto: Arhiv DL

V Svibniku v občini Črnomelj so sinoči okoli malo pred deveto uro gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Ob dimniku je gorela tudi greda. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili gorečo gredo, nadzorovali izgorevanje saj in nato s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

Gorele smeti

Ob 19.45 pa je v naselju Kerinov Grm v občini Krško gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Padel in nemočen obležal

Na Planinski cesti v Sevnici je nekaj pred 19. uro občan padel in nemočen obležal. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in reševalci NMP Sevnica, ki so občana dvignili in ga prenesli do ležišča.

M. Ž.