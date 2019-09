Dobovčani dosegli še drugo zmago

22.9.2019 | 08:30

Foto: Arhiv DL

Dobova - Rokometaši Dobove so v 3. krogu lige NLB premagali ormoški Jeruzalem z 31:24 (15:12). Dobovčani so po uvodnem zmagoslavju nad Koprčani tako dosegli drugo zmago.

Le v uvodnih minutah je bila tekma izenačena, nato pa so ritem narekovali domači rokometaši, ki so v 25. minuti povedli s 15:9, v nadaljevanju dvoboja pa v kali preprečili vse poskuse Prlekov po preobratu. V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Marko Sintič z osmimi in Luka Florjančič s šestimi goli, v gostujoči pa je Rok Žuran dosegel osem zadetkov, so dogajanje na parketu opisali na STA-

Rokometaši Dobove bodo v prihodnjem krogu gostovali v Slovenj Gradcu, tekma bu v soboto, 28. septembra.

* Športna dvorana, sodnika: Backović in Palačković.

* Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 1, Dular, Gerjovič, Markušić 5, Kovacs 1, Jezernik 2, Humek, Bura 5, Jazbec, Lončar, Krnc 1, Kunst 2, Florjančič 6, Sintič 8.

* Jeruzalem Ormož: Bogadi, Šoštarič 2, Čudič 3 (1), Žuran 8, G. Hebar 1, M. Hebar 1, Šulek, Kocbek 4, Balent, Krabonja, Ozmec 2, Mesarić 3, Lukman, Ciglar, Nunčič.

* Sedemmetrovke: Dobova 1 (0), Jeruzalem Ormož 1 (1).

* Izključitve: Dobova 8, Jeruzalem Ormož 8 minut.

* Rdeči karton: /.

M. Ž.