Umetnost v naravi

22.9.2019 | 12:00

Pohodniki so združili ljubezen do narave in umetnosti.

Črmošnjice - Včeraj popoldne so se ljubitelji narave in tisti, ki jim ni vseeno, kaj se bo zgodilo z našo Zemljo, udeležili zanimivega dogodka ob Divjem potoku v Črmošnjiški dolini. Med sprehodom ob Divjem potoku, ki velja za skriti biser narave, sta jih družila narava in umetnost. Že na začetku poti je zapela Singerica, pevska skupina Glasbene šole Lipičnik. Irena Štangelj Pavlakovič pa je predstavila svoji dve knjigi Skriti biser (ob Divjem potoku) in Gozdne skrivnosti. Obe knjigi, polni pesmi, sta nastali ob Divjem potoku skupaj z otroki, saj je avtorica učiteljica naravoslovja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Lipa v Črmošnjicah.

Ob poti so si pohodniki lahko ogledali slikarska dela Rezke Arnuš, Anite Stupar, Vere Lukšič in Irene Štangelj Pavlakovič ter prebirali pesmi slednje. Poslušali so zgodbo, otroci so naredili majhne splave in jih spustili po potoku, šlo pa ni niti brez vilinov.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

