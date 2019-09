FOTO: Najtežja buča v Sloveniji znova Fifoltova

22.9.2019 | 10:30

Uroš Fifolt na svoji zmagovalni buči velikanki. (Foto: FB Mozirski gaj)

Mozirski gaj - Včeraj je v Mozirskem gaju potekalo deveto državno tekmovanje za najtežjo bučo, na katerem sta znova v ospredju bila Dolenjca in njuna pridelka. Zmagala je 658-kilogramska buča Uroša Fifolta iz Koroške vasi, tretje mesto pa je pripadlo 578-kilogramski buči Janka Lovšeta z Velike Ševnice v trebanjski občini, slednji je lani zasedel drugo mesto.

»Vesel ponovne zmage, ki je tretja zapored. Letošnje vreme je bilo rast dobro, sicer pa je bila buča po tabeli mer krepko čez 700 kilogramov, a je bila na tehtanju za sedem odstotkov lažja. Prihodnje leto se znova posadim dve buči,« je po zmagi za Dolenjski list povedal Fifolt.

Na letošnjem tekmovanju so, kot so zapisali na FB strani Mozirskega gaja, prvič podelili plaketo za najlepšo bučo. To je vzgojil Sebastijan Kojzek iz Ruš. Izmerili pa so tudi najdaljšo bučo na svetu in s tem podrli svetovni rekord. Najdaljšo bučo, dolgo skoraj 4 metre, je v Slovenijo pripeljal Goran Lazić iz Srbije.

M. Ž., foto: FB Mozirski gaj

