Avto prebil varovalno ograjo in se ustavil v potoku

22.9.2019 | 18:15

Foto: Arhiv DL

V Logu v občini Sevnica je malo pred pol drugo uro popoldne osebno vozilo zapeljalo s ceste, prebilo varovalno obcestno ograjo in se s prednjima kolesoma ustavilo v potoku. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nezgode in odklopili baterijo. V potok so postavili lovilce izteklih motornih tekočin in tako preprečili nadaljnje iztekanje. V nesreči k sreči ni bil poškodovan nihče.

V gozdu našel 401 manevrski naboj

Na Policijski postaji v Brežicah sta ob 6.17 pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije prevzela štiristoen manevrski naboj, ki jih občan našel v gozdu. Najdbo so odstranili in do uničenja shranili na varno.

S helikopterjem v klinični center

Ob 15.38 je helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP Maribor iz ZD Krško prepeljala obolelo osebo v ljubljanski klinični center.

M. Ž.

Komentarji (1) 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jan Božič gasilciev je bilo kot rusov, tavelki tovornjak, pa kombi, avto pa je moral izvleči bližnji kmet s fergusončkom, gasilci pač morajo malo razkazati opremo, vsaka stvar je za nekaj dobra