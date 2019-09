Metliška Kolpa ob polletju nekoliko pod lansko ravnijo

23.9.2019 | 08:10

Razstavni salon v Metliki (Foto: www.kolpa.si)

Metlika - Metliška Kolpa, eden vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi, je v prvem polletju ustvarila približno 25 milijonov evrov prodaje. Ta je nekoliko zaostala za lansko, Kolpa je hkrati ustvarila skoraj enako čistega dobička kot v polletju lani. Tudi poslovni izid skupine je bil ob polletju nekoliko manjši od lanskega.

Predsednik Kolpine uprave Mirjan Kulovec je za STA pojasnil, da so na letošnje poslovanje vplivali predvsem pritiski na cene Kolpinega programa Kerrock, okrepljena konkurenca azijskih proizvajalcev in padec prodaje na zahodnih trgih, predvsem v Španiji, Franciji in državah Beneluxa.

Ob tem si tako matična Kolpa kot skupina ob koncu leta obetata prodajo in dobiček na lanski ravni. "Ocenjujemo, da bo zaradi ohlajanja zahodnoevropskega trga prihodnje leto težko in se bo potrebno prilagoditi novim prodajnim razmeram," je ocenil Kulovec.

Nadaljeval je, da se bodo tržne razmere zaradi trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA verjetno še poslabšale in pristavil, da so Kitajci zaradi tega na evropskih trgih vse bolj agresivni z nelojalno konkurenco in da ta vpliva tudi na prodajo Kolpinih izdelkov pri evropskih kupcih.

Glede izstopa Velike Britanije iz EU je dodal, da bo t. i. brexit sicer vplival na celotno evropsko gospodarstvo, medtem ko Kolpa njegovih neposrednih učinkov ne pričakuje.

Kolpa sicer tudi vlaga in bo za nove stroje in razna orodja namenila letos približno poldrugi milijon evrov.

Skupina Kolpa po zadnjih podatkih zaposluje 670 ljudi in matična metliška družba 435. V Metliki so letos ob "nekaj fluktuacije" novo zaposlili 22 delavcev, število zaposlenih v preostalih družbah skupine so letos okrepili za skupaj 12 delavcev.

Družba je sicer izrazito izvozno usmerjena in izvozi štiri petine proizvodnje. Največ na zahtevne zahodnoevropske trge oz. desetino v Nemčijo in po osem odstotkov v Francijo ter Avstrijo. Izvaža tudi v Veliko Britanijo, Italijo in Španijo, matično metliško podjetje pa je v zadnjem obdobju preraslo v močno skupino, ki izvaža v skupaj 45 držav.

V Kolpi si sicer prizadevajo za vodilno mesto med proizvajalci kopalniške opreme na domačem in trgih jugovzhodne Evrope. Prodajo bi radi okrepili predvsem v EU, predvsem v Nemčiji in zunaj EU v Rusiji, hkrati pa okrepili prisotnost na preostalih zanje zanimivih svetovnih trgih.

Kolpa, ki je lani obeležila 40-letnico delovanja, svoje izdelke prodaja pod blagovnima znamkama Kolpa san in Kerrock. Vse bolj pomemben je tudi njen inženiring v okviru programa Kolpa Solutions.

Skupino poleg matične sestavljajo še družbe Polira v hrvaških Radatovićih, Kolpa Zrenjanin v Srbiji, Slo San v Rusiji, Kolpa Zeta v Črni gori, Kolpa Line v Bosni in Hercegovini, Kolpa Hungary na Madžarskem in Kerrock Nemčija.

STA